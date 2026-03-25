El padre de Noelia pide frenar la eutanasia con tratamiento psiquiátrico y ella replica: "¿Para qué me quiere viva?"

Desde Abogados Cristianos, que representan al padre de Noelia, han solicitado al Juzgado de lo Penal la adopción de medidas cautelarísimas para exigir que la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

La organización sostiene que el caso "evidencia un problema estructural de la legislación", al considerar que no existen protocolos obligatorios para pacientes con enfermedad mental previos a la autorización de la eutanasia.

La asociación subraya que Noelia "tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental" y que, tras un intento de suicidio, quedó "en silla de ruedas", elevándose su grado de discapacidad al 74%. A su juicio, estos datos apuntan a que "el problema de fondo es psiquiátrico".

Pese a ello, critican que "actualmente no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico" y denuncian que "la legislación vigente no exige ningún intento previo de tratamiento antes de autorizar la eutanasia". "Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar", añaden.

La fundación considera que "no puede hablarse de una decisión plenamente libre" y advierte de que el caso "puede sentar un precedente peligroso" si no se revisan los requisitos actuales.

Sin embargo, El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado este último intento para frenar la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

Noelia no entiende la postura de su padre: "¿Para qué me quiere viva?"

Por su parte, Noelia ha relatado públicamente su relación con su padre en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Según su testimonio, él le comunicó que no acudiría ni al procedimiento de eutanasia ni al entierro y que no quería "saber nada más" de ella: "Me dijo que no vendría a la eutanasia ni al entierro, que no quería saber nada más de mí, que para él estaba muerta".

La joven asegura que estas palabras le causaron un profundo dolor. "Yo le decía: 'Papá, que esto no es un juego, que a mí también me duele'", explica. Sin embargo, sostiene que la respuesta de su padre fue restar importancia a su sufrimiento: "Él me decía: '¿A ti qué te va a doler si tú no sientes ni padeces?'".

Noelia también denuncia la falta de contacto por parte de su padre, pese a tener medios para desplazarse. "Tiene coche y moto y no viene a verme", afirma, antes de añadir: "No me llama nunca, no me escribe nunca. Soy yo la que le llama o le manda mensajes".

"Me dolió muchísimo, muchísimo todo lo que me dijo", insiste. Y sentencia: "¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital así?".