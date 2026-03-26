En directo última hora de la guerra en Irán: siguen los ataques cruzados y Trump dice que el régimen iraní no confirma negociaciones por "miedo"
Sigue la últimas noticias sobre la guerra en Oriente Próximo. Irán e Israel se atacan mutuamente pese a que Donald Trump asegura que el régimen iraní quiere llegar a un acuerdo pero lo niega públicamente por temor.
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45.000 personas salen de Irán desde que comenzó la guerra
Nuestro corresponsal Andrés Mourenza también relata cómo 45.000 personas han salido de Irán desde que comenzó el conflicto. Son números menores a los de antes de la guerra, siendo entonces la mayor parte de los cruces por parte de comerciantes ambulantes. Ahora, ese comercio se ha prohibido, por lo que todos los ciudadanos que salen del país buscan un visado de 90 días en Turquía para permanecer hasta que la guerra termine, ya que consideran que el conflicto será una situación temporal, como cuenta Mourenza en Más de uno.
La situación en la frontera entre Turquía e Irán
Andrés Mourenza, nuestro corresponsal en Turquía, nos cuenta la última hora desde el paso fronterizo entre el país turco e Irán, el que utilizan estos días muchos ciudadanos iraníes para tratar de escapar de la guerra. "No hay ninguna traba para que salgan, simplemente tienen que tener un pasaporte en regla. Hay varios tipos de personas, muchos jóvenes empleados que buscan trabajo en Turquía por la crisis en Irán y muchas familias que salen con maletas, además de personas mayores que no pueden ser atendidas", cuenta en Más de uno.
Irán lanza cinco andanadas de misiles a Israel en poco más de dos horas
Irán lanzó en la mañana de este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.
La primera oleada de la que avisó el Ejército israelí fue casi a las 7.00 hora local (5.00 GMT), que hizo saltar las alarmas en una franja que va desde la ciudad costera de Tel Aviv hasta el norte de Jerusalén.
Pasados unos veinte minutos, otro lanzamiento desde el país persa activó las alarmas también en el área metropolitana del país y hacia el este, abarcando el aeropuerto de Ben Gurión.
La tercera andanada fue a las 8.20 hora local y afectó también a Tel Aviv, a la zona del aeropuerto y la ciudad de Jerusalén. Unos cuarenta minutos después, otra oleada de misiles de Irán afectó a la misma zona del país.
Las aerolíneas asiáticas aumentan sus rutas a Europa
Las principales aerolíneas asiáticas han aumentado sus rutas hacia Europa en el último mes, con el objetivo de consolidarse como alternativa en las conexiones intercontinentales en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Medio, una región que, hasta el inicio de la guerra en Irán, actuaba como centro de la conexión aérea global.
Aunque los gigantes del Golfo Pérsico como Emirates, Qatar Airways o Etihad Airways, con base en Dubai, Doha y Abu Dabi, respectivamente, continúan operando, han tenido que alterar sus servicios con cancelaciones y suspensiones constantes, en respuesta a los habituales ataques iraníes contra la región.
Otras aerolíneas asiáticas están aprovechando la situación al no depender del tránsito por Oriente Medio, al mismo tiempo que buscan reforzar su posición en el mercado para compensar el encarecimiento del combustible y ganar cuota frente a sus competidores.
Irán advierte de un plan de EEUU e Israel para ocupar una isla iraní "con apoyo de un país de la región"
Las autoridades de Irán han advertido de la existencia de un plan por parte de Estados Unidos e Israel, "con apoyo de un país de la región", para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
"Según datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes", ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, en aparente referencia a Jark o las islas de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en disputa desde hace años con Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.
La subida del precio del petróleo en la apertura de este jueves se debe a las señales contradictorias que están recibiendo los mercados sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel.
Trump afirma que Irán quiere llegar a un acuerdo
El presidente estadounidense ha asegurado que los líderes de Irán quiere llegar a un acuerdo, pero que lo niegan públicamente por temor a "ser asesinados por su propia gente".
Irán quiere aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito por Ormuz
El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
"Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje", dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.