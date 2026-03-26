En directo última hora de la guerra en Irán: siguen los ataques cruzados y Trump dice que el régimen iraní no confirma negociaciones por "miedo"

Irán lanza cinco andanadas de misiles a Israel en poco más de dos horas

Irán lanzó en la mañana de este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.

La primera oleada de la que avisó el Ejército israelí fue casi a las 7.00 hora local (5.00 GMT), que hizo saltar las alarmas en una franja que va desde la ciudad costera de Tel Aviv hasta el norte de Jerusalén.

Pasados unos veinte minutos, otro lanzamiento desde el país persa activó las alarmas también en el área metropolitana del país y hacia el este, abarcando el aeropuerto de Ben Gurión.

La tercera andanada fue a las 8.20 hora local y afectó también a Tel Aviv, a la zona del aeropuerto y la ciudad de Jerusalén. Unos cuarenta minutos después, otra oleada de misiles de Irán afectó a la misma zona del país.