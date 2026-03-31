Ignacio Álvarez Ossorio, catedrático de estudios árabes: "No parece que la guerra en Irán vaya a tener una salida clara"

El catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez Ossorio, ha asegurado en Más de uno que es muy difícil creerse al Trump negociador porque "han sido desmentidas por el régimen iraní" y porque "no hay una estrategia clara".

"Se van dando palos de ciego en una u otra dirección en función de cómo evolucionan los acontecimientos", ha explicado el catedrático.

Por otro lado, ha destacado que nadie esperaba que el régimen iraní, después de haber sufrido esos ataques, se mantuviera en pie y fuera capaz de cerrar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Esta crisis no parece que vaya a tener una salida clara en las próximas semana

Ignacio Álvarez ha opinado que las posiciones están "muy enfrentadas" y que no parece que esta crisis vaya a tener una salida clara las próximas semanas porque el ultimátum de Trump ha sido rechazado frontalmente por el nuevo régimen.

"No hay negociación por las partes y las posiciones siguen estando alejadas", ha dicho.

¿Es viable la caída del régimen de Irán?

El catedrático ha asegurado que el régimen ha sufrido duros golpes y que se mantiene cohesionado. "No estamos viendo esas movilizaciones masivas en contra del régimen iraní, ni una invasión terrestre como nos había anunciado Trump", ha recalcado.

"Sorprendentemente, el régimen iraní sigue en pie", ha afirmado.

El experto ha asegurado que EEUU e Israel no tienen muy claro hacia dónde avanzar sobre esta nueva situación en el terreno.

El catedrático ha recalcado que desde el principio no hay una estrategia clara ni unos objetivos claros por parte de Trump.

Por último, sobre la posición del Gobierno en el conflicto, Ignacio Álvarez ha dicho que hay que ser conscientes de que Trump está intentando acabar con el orden mundial y, en ese proyecto "suicida", España tiene que decidir dónde quiere estar.