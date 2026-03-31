Última hora de la guerra en Irán: autoridades iraníes denuncian un ataque con ocho muertos en Ormuz

La guerra en Irán empujará a 4 millones de personas a la pobreza en mundo árabe, según ONU

La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, empujará a cuatro millones de personas a la pobreza en el mundo árabe, ha estiamdo este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su informe preliminar publicado en la quinta semana del conflicto, titulado “Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes”, la oficina regional de la agencia de la ONU calcula que el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025.