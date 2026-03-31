Última hora de la guerra en Irán: autoridades iraníes denuncian un ataque con ocho muertos en Ormuz
Sigue las últimas noticias de la guerra en Irán y todo sobre la invasión terrestre de EEUU que la Casa Blanca ya no descarta.
La invasión terrestre de EEUU a Irán: una medida impopular y con un enorme riesgo que la Casa Blanca ya no descarta
Juan Ignacio Crespo, analista financiero, pronostica cuándo bajará el precio del petróleo: "Las crisis en Oriente Medio suelen durar tres meses"
En directoActualizado a las
La guerra en Irán empujará a 4 millones de personas a la pobreza en mundo árabe, según ONU
La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, empujará a cuatro millones de personas a la pobreza en el mundo árabe, ha estiamdo este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En su informe preliminar publicado en la quinta semana del conflicto, titulado “Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes”, la oficina regional de la agencia de la ONU calcula que el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025.
El precio del petróleo baja hasta los 107 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,1% a las 8:15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 107 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Las bolsas europeas avanzan subidas animadas por el posible fin de la guerra en abril
Las bolsas europeas avanzan este martes con subidas en la preapertura del mercado animadas por las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de que la guerra podría acabar en el mes de abril, en una sesión en la que esperan el IPC de la eurozona.
Siguiendo la tendencia de ayer, aunque con alzas más moderadas, la bolsa que más gana es la de París, el 0,64 %; seguida de Fráncfort, el 0,47 %; Madrid, el 0,45 %; Milán, el 0,15 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas más grandes de Europa, el 0,36 %.
Robles informa este martes al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes en el Congreso para informar, a petición del PP, de las repercusiones para la seguridad nacional de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con el ataque contra Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace justo un mes.
Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han denunciado este lunes la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría han atribuido a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva que ya ha dejado en Irán más de 2.000 víctimas mortales.
La invasión terrestre de EEUU a Irán: una medida impopular y con un enorme riesgo que la Casa Blanca ya no descarta
Washington prepara opciones militares sobre el terreno mientras el Pentágono despliega miles de soldados en Oriente Medio y los mercados energéticos sufren su mayor sacudida en décadas.
Kuwait asegura que un petrolero fue alcanzado en un ataque iraní en el puerto de Dubái y advierte de un posible vertido
Kuwait Petroleum Corporation ha informado de que el gigantesco petrolero kuwaití Al Salmi fue alcanzado por, según indica, un ataque iraní mientras estaba anclado en el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.El impacto ha causado daños al buque y ha originado un incendio, según señala la agencia estatal de noticias KUNA.
La corporación ha indicado que el buque cisterna estaba completamente cargado en el momento del incidente y advierte sobre un posible vertido de petróleo en las aguas circundantes.