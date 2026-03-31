El plan de Bruselas para ahorrar combustible: teletrabajo, reducir velocidad en autopista e incluso rotación por matrícula

La Comisión Europea ya diseña su plan ante el riesgo de una crisis energética prolongada. Bruselas plantea a los países de la UE un paquete de medidas para reducir el consumo de combustible.

La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el comercio energético, agravada por la tensión en el estrecho de Ormuz, han llevado al Ejecutivo comunitario a pedir a los Estados miembros que actúen con antelación.

Prepararse para una crisis prolongada

"La seguridad del suministro de la Unión Europea sigue estando garantizada. Pero debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada", ha advertido el comisario de Energía, Dan Jørgensen.

Aunque Bruselas insiste en que la UE cuenta con reservas suficientes, reforzadas además por la liberación de más de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), insisten en que hay que anticiparse a un escenario de escasez o encarecimiento del petróleo.

Por ello, la Comisión ha instado a los gobiernos a diseñar medidas coordinadas que garanticen el suministro y, al mismo tiempo, reduzcan la demanda, especialmente en el transporte, uno de los sectores más dependientes del diésel y el queroseno.

Teletrabajo, menos velocidad y uso del transporte público

Entre las propuestas trasladadas a las capitales, Bruselas recupera varias recomendaciones de la AIE para recortar el consumo energético.

La lista incluye fomentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h y potenciar el uso del transporte público. También plantea medidas más contundentes en las grandes ciudades, como sistemas de rotación de vehículos por matrícula, permitiendo circular en días alternos, o impulsar el uso compartido del coche.

A ello se suman prácticas de conducción eficiente, evitar vuelos cuando existan alternativas y flexibilizar el uso de materias primas en la industria petroquímica.

Mantener refinerías a pleno rendimiento

La Comisión pide a los Estados miembros que mantengan sus refinerías funcionando a plena capacidad y que eviten medidas que puedan reducir la oferta. Además, recomienda aplazar cualquier mantenimiento no urgente y aumentar el uso de biocarburantes para aliviar la presión sobre los combustibles fósiles.

También solicita a los gobiernos que informen de inmediato sobre cualquier riesgo en el suministro o cambios relevantes en el mercado.

El planteamiento supone un giro respecto al discurso mantenido hasta ahora por la Comisión Europea, que había restado importancia al impacto del conflicto en el suministro, subrayando la baja dependencia de la UE del petróleo de Oriente Medio.

Actualmente, las reservas europeas se sitúan ligeramente por encima del 28 % de su capacidad, mientras los países del G7 ya han advertido de que están dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar la estabilidad del mercado energético.