El IVA de la electricidad y del gas volverá al 21% el 1 de junio

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado este jueves que iniciará la desactivación de las medidas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña a partir del 1 de junio, tras conocerse los datos del IPC de abril.

"La caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación", expresaron fuentes del Ministerio que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

El Gobierno ya avisó

El Gobierno ya avisó en marzo, cuando aprobó el real decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, de que el Plan estaría vigente, en su mayoría, hasta el 30 de junio, aunque el texto contemplaba una cláusula de desactivación si la situación de precios mejora.

Así, las medidas estarían en vigor de forma asegurada en abril y mayo, y sería a partir de junio cuando se contemplara la desactivación, tras conocerse el IPC de abril.

Las medidas fiscales sobre los carburantes se mantendrán hasta el 30 de junio

Por su parte, las medidas fiscales sobre los carburantes, como los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional, permanecerán vigentes hasta el 30 de junio, ya que la variación anual de los combustibles para vehículos personales en abril superó el umbral del 15% fijado en el real decreto de medidas para hacer frente a la guerra en Irán.

También seguirán en vigor hasta finales de junio las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y las medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.

"El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica de la mano con los agentes sociales y los sectores", aseguraron desde el Ministerio de Economía.