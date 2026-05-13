Hacienda enviará 130.000 cartas preventivas a los contribuyentes: esto es lo que tendrás que corregir en tu declaración

La Agencia Tributaria ha anunciado el envío de alrededor de 130.000 cartas preventivas a contribuyentes en el marco de la actual campaña de la Renta. Estas comunicaciones no implican una sanción inmediata, pero sí alertan de posibles errores o inconsistencias en la declaración presentada.

El objetivo de Hacienda es que los ciudadanos revisen sus datos fiscales y, si es necesario, presenten una declaración complementaria o rectificativa antes de que se inicie una comprobación formal.

Las cartas se enviarán principalmente a contribuyentes que hayan modificado información del borrador de la Renta o cuyos datos no coincidan con los registros que posee la Administración. Algunos casos típicos que aconsejan esta revisión son los siguientes:

Deducciones autonómicas.

Inmuebles y sus referencias catastrales.

Circunstancias personales y familiares (si cambiaron en 2025).

Arrendamientos de inmuebles.

Transmisiones.

Aportaciones a planes de pensiones.

Cuotas sindicales.

Percepciones por subvenciones y otras ayudas.

Deducciones familiares y por maternidad.

Deducción por inversión en vivienda habitual.

Según la Agencia Tributaria, estas discrepancias suelen detectarse al comparar la declaración presentada con la información que llega de terceros obligados a informar a Hacienda.

Cómo funciona el aviso de Hacienda

El sistema se basa en un modelo de "cumplimiento voluntario". Es decir, antes de iniciar una inspección o regularización, la Agencia Tributaria avisa al contribuyente para que revise su situación. Si el contribuyente considera que su declaración es correcta, no tiene obligación de hacer nada. En cambio, si detecta un error, puede corregirlo presentando una declaración rectificativa o complementaria.

El envío se realizará en dos fases: una primera tanda a partir de mediados de mayo y una segunda durante el mes de junio, coincidiendo con el avance de la campaña de la Renta. La Agencia Tributaria ya ha utilizado este sistema en campañas anteriores para que miles de contribuyentes corrigieran voluntariamente sus declaraciones antes de recibir una comprobación formal.

Hacienda recuerda que siempre es bueno revisar el borrador de declaración que ofrece la Agencia Tributaria, ya que podría no disponer de todos los datos con trascendencia en la declaración.