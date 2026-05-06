Ya se puede presentar la declaración de la renta por teléfono: de qué número llaman, qué hay que tener preparado y plazos

La Agencia Tributaria comenzará a asistir a partir de este miércoles a los contribuyentes para la atención telefónica de la declaración de la Renta correspondiente al año 2025, aunque los ciudadanos ya pueden pedir desde el pasado 29 de abril cita previa para el plan 'Le Llamamos'.

Además de la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), la Agencia Tributaria pondrá en marcha hoy el plan especial de asistencia en pequeños municipios, también con solicitud de cita desde el 29 de abril.

De qué número de teléfono llaman para la renta: cuidado con las estafas

La Agencia Tributaria solo llamará en relación con la Campaña de la Renta si el contribuyente ha solicitado una cita a través de cualquiera de los canales disponibles para ello. Cuando la Agencia Tributaria llame, lo hará exclusivamente a través de este número de teléfono: 913335333.

Por ello, se recomienda a los contribuyentes que incorporen este número de teléfono a sus agendas para identificar las llamadas de la Agencia Tributaria.

"No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones móviles de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta", ha instado la Administración en una nota reciente.

En caso de recibir llamadas desde números de teléfono diferentes a los indicados, la Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana informando a través de los canales habilitados en Agencia Tributaria.

Plazos de la declaración de la renta

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

Cómo pedir cita para que Hacienda llame y documentación necesaria

El plan 'Le Llamamos' de confección de declaraciones por teléfono mantendrá la capacidad y calendario de los últimos años. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones y siguió siendo la vía principal de asistencia personalizada al contribuyente.

Por esta vía, los contribuyentes que requieran asistencia personalizada vuelven a contar con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia:

DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.

Número IBAN de cuenta bancaria.

Referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas de alquiler o en otras circunstancias (recibo del IBI).

Fechas de la atención presencial para hacer la renta

La atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

Las estafas relacionadas con la renta

Durante la Campaña de la Renta 2025, los ciberdelincuentes pueden intentar engañar a los contribuyentes suplantando a la Agencia Tributaria por medio de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos.

En este sentido, es importante recordar que la Agencia Tributaria no solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos.

Además, nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni usando Bizum y nunca cobra importe alguno por los servicios que presta.

Desde la Agencia Tributaria han recomendado que, si el contribuyente recibe un correo electrónico supuestamente enviado por la Administración, no descargue documentos o ficheros adjuntos al correo y no pinche en los enlaces que manden para recibir devoluciones. "En cualquier caso, si te piden información confidencial, bórralo e informa", ha instado.

Además, en caso de que el contribuyente reciba un SMS supuestamente enviado por la Agencia Tributaria con enlaces para recibir devoluciones de impuestos o si te solicitan información confidencial, la Agencia Tributaria recomienda borrarlo e informar.