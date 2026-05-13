Nueva normativa para bares y supermercados: el Gobierno obligará al cobro de un importe extra por las latas y botellas

A partir de noviembre de 2026 va a haber un cambio que afectará a todas las bebidas envasadas en latas y botellas. El Gobierno ha implantado una nueva normativa por la que bares, restaurantes, comercios y supermercados tendrán que imponer una cuota económica extra por cada envase.

El objetivo es reducir los envases y residuos y acatar la normativa europea, que exige que cada país recoja, al menos, el 70% de este tipo de residuos. Sin embargo, el último informe al respecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que data de 2023, señala que en España solo se recoge el 41,3%, una cifra muy alejada de lo marcado.

Cómo funcionará este sistema

No se trata de un cargo en sí, sino de un importe recuperable. La cuantía será de 10 céntimos extra por cada lata o envase y los ciudadanos podrán recuperarlos. ¿Cómo? Devolviendo el envase. Es lo que se conoce como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) y ya funciona en otros países, como Alemania, Dinamarca o Portugal.

A la hora de pagar, el establecimiento cobrará esos 10 céntimos extras, pero la persona podrá recuperarlos si devuelve la lata o envase en el mismo punto donde lo adquirió o en otro autorizado. La normativa establece que los supermercados y las tiendas estarán obligados a aceptar los envases, aunque estos no hayan sido adquiridos en ellos.

Asimismo, se habilitarán máquinas específicas que funcionarán como punto de recogida. Funcionarán de manera automática y estarán ubicadas en lugares estratégicos. La persona solo tendrá que escanear el código de barras del envase y la máquina le devolverá el dinero.

El objetivo de la medida es llegar al 90% de envases recogidos en los próximos años.

Tres meses para que los bares y restaurantes dejen de servir monodosis de salsas

No es el único cambio que afecta a los comercios. El próximo 12 de agosto entra en vigor el Reglamento Europeo 2025/40 que prohíbe a los establecimientos suministrar salsas (mayonesa, ketchup, mostaza, etc) en sobres monodosis. Estas se servirán en dispensadores recargables y aceiteras y el objetivo es reducir el plástico y los residuos.