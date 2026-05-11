El español Miguel Barreno relata en Onda Cero su experiencia tras ser detenido por el ICE: "Tuve bastante miedo"

El ciudadano español Miguel Barreno ha explicado en Más de uno su experiencia tras ser detenido por el ICE y su paso por dos cárceles de EEUU.

Miguel Barreno ha contado que el peor momento de todos esos meses fue cuando llegó a la segunda cárcel porque estaban con "presos reales". "Tuve bastante miedo", ha reconocido el español, que entró en EEUU como turista.

"Cuando me detuvieron, me llevaron esposado a un centro de detención de Chicago y me quitaron mis objetos personales y me metieron a un cuarto con 80 personas y estuve esperando hasta que una oficial me procesó; de ahí me fui hasta la cárcel de Indiana", ha declarado.

A Miguel le detuvieron el 28 de octubre y hasta mediados de noviembre su caso no llegó a la vista correspondiente para decidir qué pasaba con él. Todo ese tiempo estuvo encerrado y esperando a que el juez se hiciera cargo de la situación.

"Llevaba viviendo 10 años en Estados Unidos y durante ese tiempo nunca he tenido ningún problema. Ha estado todo muy tranquilo durante esos 10 años", ha dicho.

Cómo se resolvió su situación

Sobre cómo se resolvió su situación, Miguel ha explicado que durante su estancia en la segunda cárcel, el cónsul le llamó, pero necesitaba su DNI español para poder hacerse cargo de su situación.

No tengo intención de ir a EEUU

"No tengo intención de ir a EEUU", ha asegurado Miguel, que quiere empezar una nueva vida, pero en España.