Asier Etxeandía presenta 'La cena': "Es una película de la buenas del cine español"

El actor Asier Etxeandía ha visitado Más de uno para presentar 'La cena', una nueva película ambientada en los años del franquismo y dirigida por Manuel Gómez Pereira. La historia gira en torno a una cena que debe prepararse a contrarreloj en el Hotel Palace para recibir a Franco, con todos los enredos y tensiones que eso conlleva. La charla con Carlos Alsina comenzó con un debate tan divertido como inútil —en palabras del propio Alsina— sobre el fin del cambio de hora anunciado por Pedro Sánchez.

En tono de humor, Etxeandía explicó que, aunque el éxito de la película, que por el momento reúne más de 60.000 entradas vendidas en cines, podría implicar pagar más a Hacienda, "yo ya estoy pagado, salga como salga", bromeó. El actor aseguró que el filme "se acerca muchísimo a cómo tendría que vivir alguien en esa época con esos sentimientos" y destacó que, aunque es una comedia, no está basada en hechos reales.

En el reparto figuran Mario Casas, que interpreta al teniente encargado de organizar la cena, y Alberto San Juan, que da vida al maitre. Etxeandía encarna al jefe de la Falange, un papel que él mismo definió entre risas como "de los más deleznables que he interpretado; lo tiene todo". Aun así, reconoció que "el uniforme me queda bien".

De los más deleznables que he interpretado

El actor resumió el espíritu del filme como una comedia coral con muchos personajes y un ritmo clásico. "Me gustan mucho los detalles, las películas con coro, cuando somos muchos en escena"”, comentó. "'La cena' es una de esas buenas películas del cine español", añadió.

Y como suele ocurrir en Más de uno, la entrevista derivó en un momento humorístico: Alsemo el Lupi y Anselmo el Lupas, los ya conocidos cabecillas del atraco al Museo del Jamón, revelaron que el robo al Louvre no fue más que una maniobra de distracción para poder hacerse con el auténtico botín: 150 jamones ibéricos. Sus colaboradores franceses, alumnos en prácticas de FP, demostraron un excelente manejo de la radial. Mientras el mundo miraba a París, ellos escapaban en un tuk-tuk cargado de jamones.