Rafa Latorre, sobre la eutanasia de Noelia: "Cualquier opinión rotunda se arriesga a ser ridícula y una frivolidad"

La joven Noelia Castillo ha recibido este jueves la eutanasia en Barcelona después de una larga batalla judicial que ha durado cerca de dos años. Su caso ha sido muy comentado en las últimas horas en los medios de comunicación e incluso ha llegado al Congreso de los Diputados, donde han sido varios los representantes políticos que se han referido a ella en el pleno de este mismo jueves.

Rafa Latorre ha reflexionado en La Brújula sobre el caso y todas las reacciones que ha provocado en las últimas horas.

"No deja de asombrar que haya tanta gente comportándose como si fueran un macizo de certezas, cuando francamente es un caso con tantos matices y tan complejo que cualquier opinión rotunda a lo que se arriesga es a ser ridícula y una frivolidad (…) La tragedia de la vida de esta chica termina al final desplazada por la ideología o la creencia", explica Latorre.

El director de La Brújula califica este caso como "atroz" y lamenta que se haya convertido en "munición de una batalla cultural que mucha gente afronta con ferocidad". Apunta, además, que si el intento de suicidio se hubiera consumado "nadie habría hablado de ella" y "sería parte de una estadística".

A este intento de suicido Noelia llegó tras acabar en un centro tutelado después de que su familia se arruinase, fuera desahuciada, tuviera un padre alcohólico y la joven denunciara hasta tres episodios distintos de agresión sexual. "Ha sido una tragedia de la que nadie ha estado a la altura", sentencia Latorre.

La ley de eutanasia

En cuanto al debate reabierto sobre la ley de eutanasia, Latorre reflexionaba sobre el nacimiento de esta legislación que cuenta con "gran apoyo ciudadano".

"La ley no nació para ayudar a morir al que ha decidido suicidarse", explica el director de La Brújula que también señala que no ha sido este el motivo por el que se la ha concedido la eutanasia a la joven.

"A una persona que intenta suicidarse no se le concede el suicidio asistido. Esa no es la misión de la ley de eutanasia ni debe ser la misión de un Estado. Sin embargo, las lesiones producidas por un intento de suicidio no consumado provocaron un dolor y una situación que los médicos considerarían irreversible y por eso concedieron la eutanasia", explica.