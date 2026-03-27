José Antonio Vera señala al Estado en el caso de Noelia Castillo: "Lo único en lo que no ha fallado es en la parte final" 

El debate sobre la eutanasia sigue tras la muerte de Noelia. El caso de esta joven de 25 años ha despertado opiniones a favor y en contra de la eutanasia, pero su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

El periodista José Antonio Vera ha señalado en la tertulia de Más de uno al Estado como el responsable del "fracaso" en el caso de Noelia. "Lo único, por desgracia, en lo que no ha fracasado el Estado es en la parte final", ha puntualizado.

La parte final es la peor de todas, que es la eutanasia

"Es muy triste porque la parte final es la peor de todas, que es la eutanasia. Yo desde luego desearía que no hubiera tenido que ser así, pero es la decisión de ella", ha reflexionado el periodista.

Vera ha explicado que el Estado es el que tendría que haber custodiado a Noelia, pero ha afirmado que no lo hizo cuando la joven estuvo en el centro de menores. "Eso es un fracaso del Estado", ha sentenciado.

El periodista ha defendido que el Estado la debería haber protegido: "En un centro en donde tú tienes que estar protegida, al final no estás protegida. No solamente en eso, sino luego en el tratamiento...".

Noelia Castillo recibió la eutanasia este jueves, programada a las 18:00 horas, en su habitación del centro sociosanitario, al que también acudieron sus padres.

Seguidores de Abogados Cristianos se concentraron frente al Hospital Residencia Sant Camil, donde algunas personas dejaron flores.

Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto

En una entrevista en 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3 pocos días antes de fallecer, Noelia Castillo reiteró su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o de una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", afirmó.