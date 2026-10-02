Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 21 a 25 de septiembre

Desde el jueves es obligatorio llevar casco si vamos en patinete eléctrico. Es una de las nuevas normas de la DGT que han entrado en vigor, pero la asociación de usuarios reconoce que tardarán en calar entre los conductores

La defensa es una apuesta estratégica para Asturias, y para que las pymes puedan beneficiarse se ha organizado esta semana en Gijón el primer Defence&Tech Summit. Una cita nacional donde grandes y pequeñas se han puesto cara

De sidra y salir adelante hablábamos esta semana con Salvador Ondó. El campeón de escanciado ha sido el invitado de los PELAYINES CURIOSOS, a quienes les ha transmitido importantes consejos sobre cómo enfrentarse a las personas que odian a quien viene de fuera.

Coincidiendo con la llegada de la Selección Española de Fútbol para jugar en el Carlos Tartiere, se ha estrenado un busto de David Villa en las instalaciones de la federación asturiana. Con su autor hemos hablado.

Empezábamos la semana hablando con el gijonés Santiago Miyares. Es el responsable de la integración ferroviaria de Logroño y gran conocedor de una zona de actividades logísticas como la Zalia

Una semana más hemos visto avances en el campo de la IA. En esta ocasión os hemos explicado qué quiere hacer la Fundación CTIC para que los alumnos gijoneses aprendan a usarla de una manera educativa. Es el proyecto ALÍATE

Y Más de Uno Gijón suma una nueva firma. Andrés Presedo se convierte en EL FRESCO para analizar lo que le apetece

De estereotipos hemos hablado con jóvenes y mayores en la CHARLA INTERGENERACIONAL, porque son los dos ámbitos que más los sufren

Con la Noche Blanca, en LABoral centro de arte se estrena un espacio de conciliación. Y se inauguran dos exposiciones que podremos ver hasta el próximo año. Te lo hemos contado en el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.