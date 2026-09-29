Un alIAdo en las aulas

Lidia Parra, responsable de las metodologías de innovación social y educativa en la unidad de conocimiento Factor Humano de CTIC nos ha explicado que quieren llegar a alumnos de 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria para acompañarles hacia un uso responsable y seguro de la IA. Porque si bien ya la están utilizando, no siempre lo hacen de forma correcta. No quieren que se limiten a ver la IA como una "herramienta mágica" que les ayuda a hacer los deberes, verla como "un atajo", sino que realmente sea una herramienta educativa.

Empezarán en cuatro colegios de Gijón y un centro rural agrupado de Villaviciosa. La iniciativa. Combina materiales didácticos y actividades prácticas que el profesorado trasladará al aula. Serán tres módulos con 8 unidades didácticas y 25 secuencias de aprendizaje. El contenido está pensado para que los alumnos entiendan qué hay detrás de la IA, aprendan a hacerle las preguntas adecuadas o pongan en valor la importancia de verificar lo que dice.