CON ANDRÉS PRESEDO

A tomar el fresco

Andrés Presedo lleva unos años jubilado, pero un periodista no se jubila nunca. Una vez al mes se encargará de desgranar la actualidad (o lo que quiera) en EL FRESCO.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Andrés Presedo

Andrés Presedo (Gijón, 1954) se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1977. Entre sus muchos quehaceres en este oficio, en Gijón se le conoce fundamentalmente por su trabajo en el Diario Decano de la Prensa Asturiana EL COMERCIO. Allí trabajó desde 1986 hasta 2019, cuando se jubiló como adjunto a la dirección en el 2019.

En estos minutos de radio hablará de Gijón, pintando un cuadro, un fresco, radiofónico. Empieza hablando de la universidad europea, los encuentros internacionales de Kbueñes, el relevo generacional en el comercio...

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