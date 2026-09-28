Salvador Ondó cuenta su historia a los pelayines

Los alumnos del CP Rey Pelayo se interesan por la sidra, pero también por la historia de Salvador Ondó. Nació en Guinea, y tuvo que dejar atrás toda su vida para trasladarse a Asturias. El choque entre ambos mundos fue importante, pero Salvador supo abrirse camino. Cree que Asturias es una tierra de acogida, aunque cree que con los años se han ido incrementando los discursos de odio. Salvador explica a los niños que hay gente que solo sabe odiar, una decisión personal que no lleva a ningún lado. No entiende, dice, a aquellos que rechazan a una persona sin conocerla solo por su origen. Recomienza a los pelayines alejarse de esas personas, porque afortunadamente hay muchas más que van a ayudar a quien viene a vivir aquí.

Ondó es un apasionado defensor de la cultura sidrera, como demuestra en su libro "La sidra. El ADN asturiano diferente al resto de la península". Cree que es justo el reconocimiento de nuestra cultura como patrimonio inmaterial, y recuerda que la sidra intentó ser silenciada pero sobrevivió. Por eso apuesta por transmitir todos los valores de esa cultura incluso desde la escuela. Él da muchas charlas sobre el tema. También se ha esforzado en preservar el arte del escanciado, formando a más de 400 escanciadores hasta el momento. Cree que una sidrería debe tener a gente que escancie, dejando la tecnología de escanciado a otros ámbitos.

Los PELAYINES CURIOSOS de este mes han sido Ana Sophia, Mohamed y Sebastian. Cursan sexto de primaria y tienen 11 años.