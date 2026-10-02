David Villa estrena escultura en Gijón

José Luis ya tenía el busto en su taller porque formó parte del proceso para crear la escultura de David Villa que puede verse en La Felguera y que se inauguró en 2022. Reconoce que le gusta mucho el fútbol y es muy del guaje. Por eso propuso a la federación y al propio Villa que este busto pudiese verse en las instalaciones de la federación en Nuevo Roces. A todos les gustó la idea, y ya es una realidad.

El escultor, autor de otras obras relacionadas con el fútbol como un busto de Herrerita o un relieve en Tuilla donde vuelve a aparecer el guaje, reconoce que hacer un busto de una persona que no ha posado es complicado, pero el resultado ha gustado. Seguirá trabajando con cuestiones relacionadas con el deporte rey.

Durante la presentación, Villa sostuvo que la obra "representa al fútbol asturiano" y pidió que el homenaje se extendiera "a todos los futbolistas asturianos que tantos éxitos han dado a este país", tanto a los que defendieron la camiseta de la selección española como a los que vistieron la de la asturiana. "Todos merecían estar aquí", aseguró el exdelantero en referencia a Juan Mata y Santi Cazorla, que recordó que sus compañeros le dieron "bastantes pases de esos 59 goles" que anotó como internacional.