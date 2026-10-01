El lastre de los estereotipos

Jóvenes y mayores han vuelto a coincidir en una misma problemática. La de esos adultos que tienden a pensar que todos somos iguales, y que por ser mayor tienes que ser frágil o estar cansando o que por ser joven no tienes ni idea de la vida. Es la principal conclusión que podemos sacar de esta CHARLA INTERGENERACIONAL, que ha coincidido con el día internacional de las personas mayores.

Paloma Navarro y Elena Díaz comparte sus impresiones. También su receta para combatir los estereotipos. Creen que informarse es la primera defensa ante los clichés. Porque así se ve que no todos los jóvenes son unos alocados que se pasan el día de borrachera y botellón. O que los mayores tienen capacidad para hacer lo que quieran si su estado se lo permite. Porque no todos somos iguales, y un estereotipo es una generalidad que no tiene en cuenta a la persona.

Siempre hubo este tipo de comentarios, aunque los tiempos han cambiado. Y todos los hemos dicho en alguna ocasión. Quizás sea el momento de cambiar las cosas.