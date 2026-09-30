Alejandro Farpón, un maestro al que le cuesta decir que no

Porque Alejandro es docente desde 2011. Para él es el camino natural de las cosas, por lo que siempre quiso ser maestro. Es también antropólogo, y trabaja en el colegio público Pumarín. Es capaz de dar todas las materias, aunque actualmente se centra exclusivamente en matemáticas. Prefiere trabajar con los últimos cursos, los mayores del cole, porque le parece que los que dan clase a los más pequeños tienen mucho mérito. Él fue al Antonio Machado primero y al IES Jovellanos después.

Desde abril de 2024 es coordinador del partido a nivel local. Anteriormente fue en las listas electorales, algo que no dudó en aceptar aunque reconoce que es una persona con muchos miedos. Sin embargo, aunque le de miedo, le suele costar decir que no. Eso sí, luego se queja, pero ya es tarde. Por eso ha ido asumiendo responsabilidades en la parte política, aunque piensa estar poco tiempo en la primera línea. Se siente más cómodo en otros ámbitos, y le es complicado sacar todo el tiempo que necesita. Porque sigue en el colegio y su tiempo libre lo ocupa una política en la que hay que "hincar los codos". Llegó al Ayuntamiento en octubre de 2025 en sustitución de Noelia Ordieres.

Defensor del respeto en la política y de escuchar todas las voces, Alejandro Farpón es una persona "sosegada", aficionado al ciclismo (Pogacar a la cabeza) y al aire libre y al que le gusta leer y viajar.