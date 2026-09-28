¿Por qué el plan de vías de Gijón sigue estancado?

Porque en Logroño la integración ferroviaria está a punto de finalizar su primera fase. En Gijón sin embargo seguimos a la espera de que el derribo del viaducto de Carlos Marx sea una realidad y no un anuncio electoralista. Santiago Miyares cree que la principal diferencia entre lo sucedido en Logroño y en Gijón está en dónde se puso el foco. En Gijón se priorizó el debate político a la parte técnica. En Logroño, pese a haber partidos de diferente signo político, siempre reinó el consenso. También influye el papel de Gijón al Norte. Aquí nunca ha llegado a liderar el proyecto, mientras que Logroño Integración del Ferrocarril sí asumió el mando. Pueden ser dos razones para explicar la diferencia entre Logroño y Gijón.

Con Santiago Miyares hablamos también de la zalia. Fue director general de Sogepsa a finales de los 90, estuvo al frente de la sociedad estatal SEPES y fue consejero de ZAL Valencia, la zona de actividades logísticas vinculada al puerto valenciano. Santiago ve positiva la llegada de una gran inversión como la que representa Sunwafe, aunque duda de si destinar a esta empresa 300.000 metros cuadrados de la primera fase sea lo adecuado. Cree más conveniente crear una zona ad hoc para la empresa en la fase 2 o 3.