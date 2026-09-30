Gijón ve nacer al Defence&Tech Summit de España

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La CEO de Pixels Hub y cofundadora del evento, Susana Pascual, nos ha contado que el gran objetivo de la cumbre es facilitar a las pequeñas empresas que quieren trabajar en el sector de las defensas puedan establecer contactos con las personas adecuadas. En los dos días de cumbre no se cerrarán contrato, admite Susana, pero sí se puede salir con "contactos filtrados". Conocer a las personas que están interesados en incorporar talento a la cadena de valor es fundamental. Porque las grandes empresas buscan y las pequeñas ofrecen. En Gijón se quiere presentarlas y que se conozcan.

El sector de la defensa mueve miles de millones de euros y es una gran oportunidad para crecer. Por eso se han acercado hasta LABoral centro de arte donde tiene lugar el summit empresas de toda España. Susana, cuya empresa trabaja con INDRA, recomienda a quien quiere entrar en el sector que vaya paso a paso. El conocimiento es fundamental, pero también conocer lo que se demanda y cómo se demanda. Aunque es inevitable que exista una burbuja, hay mucho talento. De hecho, dice, recomienda a los jóvenes apostar por un futuro profesional en la defensa.