La noche blanca llega con novedades a LABoral

En el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte Marta Silverio nos cuenta que el viernes se inaugura la exposición "Interdependencias", que forma parte de la Sección Oficial del festival PHotoESPAÑA. A través de fotografía, instalación, archivo y prácticas híbridas, las obras exploran identidades en transformación, memorias fragmentadas y formas de transmisión cultural. Los proyectos abordan procesos de transformación de la identidad y de la memoria mediante relaciones de interdependencia: con el cuerpo, con otros cuerpos, con objetos, con animales, con territorios y con tradiciones. La obra de las artistas Blanca Soto, Claudia Prechedes, Elsa Suárez, Isabel Sangro, Macarena Valero Amaro, Mar De Luna, Marcela Lobo, Marcella Echavarría, Marta Vela Raso y Monika Aranda podrá visitarse hasta el 6 de febrero de 2027.

También se inaugura como obra invitada "Cambiantes" de Analivia Cordeiro, una referencia en el mundo del videoarte y la videodanza. En este trabajo explora las relaciones entre cuerpo, movimiento, imagen y tecnología. Esta videoinstalación de tres canales realizada en 2015 recupera, con una nueva edición, el material audiovisual original de 1976. Concebida como un cubo a escala humana, el público puede acceder al interior donde su sombra entra en diálogo con las figuras de los bailarines del video. Podrá visitarse hasta el 27 de marzo de 2027.

Estos días también podrá visitarse el trabajo "Iconoclast" de Daniel Canogar.

Y aprovechando la Noche Blanca, nos cuenta Marta, LABoral estrena el servicio "PequeLAB". En colaboración con la nueva asociación de amigos del centro de arte, invitan a que las familias que acudan con niños puedan dejar a los niños en este espacio de conciliación. Mientras los adultos visitan el centro, los peques disfrutarán de un arte adaptado a su edad. Está previsto contar con este servicio durante todas las inauguración en el centro.