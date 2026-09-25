Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Los socialistas eligen a su cabeza de lista electoral en primarias. A las urnas llegan Lara Martínez, Alberto Ferrao y Ramón Tuero, con los que hemos hablado esta semana

La semana comenzaba con una conexión con Ceuta. Allí nos atendía Diana, una gijonesa que se ha sorprendido de lo mal que les han recibido los ceutíes

Esta semana se ha anunciado la solución de realojo temporal para los usuarios del albergue Covadonga. Es la avanzada hace meses, pero se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad

Sobre ese traslado y la polémica política generada hablamos en la primera PEQUEÑA ÍNSULA de la temporada. Con Aurelio Martín y Álvaro Muñiz

Hemos terminado la semana emitiendo desde el recinto ferial. Allí tenemos AGROPEC hasta el domingo

La banda sonora ha sido de música electrónica porque ha visitado el QUÉ SE CUECE en el mundo de la música Bardial

Música bien diferente es la que trae a Gijón la tuna. Han elegido Gijón para juntarse 250 tunos de toda España y otros países

Y ha llegado el otoño. Con Javimo hablamos un poco de momentos especiales del verano que nos dejó en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR

La psicóloga Isabel Menéndez Benavente nos ha ayudado en LIOSAMENTE mantener la calma y recuperar el control

El lunes, festivo en Oviedo, asumimos la programación regional, y pudimos hablar con los dos activistas que fueron agredidos en San Mateo. Rubén Rosón y Jorge Fernández nos atendían para hablar del peligro de la violencia