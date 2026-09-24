Atentos al niño

El niño calienta las aguas del pacífico (porque en esto de la meteorología los kilómetros se reducen mucho y todo nos puede afectar), el agua se evapora y llega el viento del sur que esparce el calor. Es la causa de que en Asturias hayamos sudado bastante en el verano que acaba de calentar. Pero por el mismo motivo, es el responsable de que un cambio térmico pueda traer lluvias torrenciales como las que inundaron Oviedo y otras ciudades o el NO tornado de Antromero. Y aunque el otoño haya empezado con las temperaturas más altas de la semana, Javimo pronostica que algún cambio brusco de este tipo veremos pronto.

Del verano también repasamos el día de locura del eclipse de sol. Javimo recuerda que estuvo mandando a gente de un lado para otro todo el rato porque las previsiones se veían continuamente trastocadas. Fue un día "entretenido".

De cara al derbi Real Oviedo - Real Sporting de este domingo, se prevé que saquemos el paraguas, aunque será entrada la semana cuando las lluvias se intensificarán. Lo que por el momento no esperamos es un cambio brusco en las temperaturas.