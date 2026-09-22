Como Bardial tiene el EP SigNU y SanTU y está preparando un disco que espera tener listo a final de año. Su proyecto de música electrónica explora los límites entre el IDM, el ambient, el industrial y la experimentación sonora. Más que hacer música, nos explica, él "programa" música. Empezó con los ordenadores, pero daban tantas opciones que llegaban a limitar su creatividad. Finalmente dio con una máquina más limitada que le ayuda a avanzar en su proceso creativo. Y, reconoce, eso depende mucho de su estado de ánimo.

Barcial define su música como "locura sónica micronésica" y encaja bien en diferentes espacios. Sus directos "enérgicos y abiertos a la improvisación" combinan sintetizadores, samplers, ritmos y texturas fragmentadas en constante transformación. Por el momento se está tomando un descanso tras el verano, pero ha regresado con muchas ideas que irá plasmando en su música.

Como siempre en QUÉ SE CUECE en el mundo de la música, también te facilitamos una agenda de música en directo con la Caja de Músicos.