Polémicas interesadas

Aurelio Martín y Álvaro Muñiz regresan con un tema que ha generado polémica. Todo empezó con la idea de trasladar a los usuarios al Hogar de San José mientras durasen las obras de reforma integral del albergue (que comenzarán ahora en octubre). La propuesta se encontró con un fuerte (y en ocasiones violento) rechazo vecinal, que llevó a la alcaldesa a descartar la idea. Fue entonces cuando se dejó la solución en manos de las entidades que conforman la red de inclusión activa (REDIA).

Mientras se llegaba a la propuesta ahora planteada, un grupo de vecinos de la zona oeste siguió movilizándose, al entender que iban a ser reubicados en la casa del mar o en las instalaciones de Mar de Niebla. La alcaldesa lo negó, pero los incidentes violentos se repetían y la tensión iba en aumento. Álvaro no lo ve tan relacionado, y Aurelio recuerda que no eran vecinos precisamente quienes protestaban. El miedo está siendo un arma política importante.

Nuestros habitantes de la Pequeña Ínsula entienden que este tema es especialmente sensible, pero que también ha sido aprovechado por algunos para crear división. Gijón nunca ha dado la espalda a las personas sin hogar y, al final, no será diferente en esta ocasión. Niegan además Álvaro y Aurelio que la presencia de dispositivos de este tipo sean un problema para el valor de las propiedades.