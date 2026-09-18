Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE

Estamos en la semana de la movilidad. Y con su concejal responsable, Pelayo Barcia, hablamos de microbuses de la zona rural, patinetes, semáforos o coches

Hasta León nos fuimos para descubrir eltrabajo de la Autoridad Portuaria para que Gijón sea el puerto leonés

Y siguen adelante las primarias en el Psoe de Gijón. La militancia vota el próximo fin de semana, pero con nuestro ANALISTA POLÍTICO hemos reflexionado acerca de un modelo interno que puede no tener efectividad externa

El proyecto "Gijón Invisible" quiere poner en valor la historia de los barrios a través de las personas que las vivieron. Hacer un mapa oral para que no se pierdan. Esta tarde presentan la primera entrega, sobre La Calzada

Tuvimos la ocasión de felicitar en directo al ganador del premio de novela Café Gijón, que se coló en el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural que tuvo como protagonista a Puru Remangu

Descubrimos en la CORTE LITERARIA a Iria y Selene, dos escritoras que vienen a presentar el cierre de su trilogía TimeKeeper y que son tan auténticas como parecen

A menos de un año para acabar el mandato, seguimos conociendo a las caras nuevas que se han ido incorporando al ayuntamiento. Ha visitado LOS 27 Antonio del Corro, concejal del Psoe

Este lunes empezarán en Gijón los talleres del programa “Asturias te cuida”. Una iniciativa de CAVASTUR que se ha marcado como objetivo cuidar de los cuidadores

Reivindicamos espacios para que los niños juegos hablando del proyecto finalista a los premios MENTES AMI que propone habilitar un “parque por los derechos de la infancia” en Gijón

Y estrenamos la sección EL CHUTE. Marina Dáder hace una llamada al optimismo de Asturias

Regresa a Más de Uno Gijón la gran Valeria Sánchez para que nadie se quede sin su cuento. En DE CUENTO EN CUENTOnos trae historias como la de August

Nos pusimos de portada con la capilla de San Esteban del Mar, puesta comoejemplo de recuperación del patrimonio

Y nos sumergimos en el mar para saber qué están haciendo en el Puerto de El Musel relacionado con algas en GIJÓN MIRA AL MAR

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

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