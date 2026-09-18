La historia (que sí empieza en el sacro reino de Daiva) rondaba en sus cabezas desde hace muchos años. Porque aunque son jóvenes, Iria y Selene llevan en la literatura mucho tiempo y esperaron a escribir la trilogía TimeKeeper cuando tuvieron claro que "era el momento". A partir de ahí se dedicaron casi en cuerpo y alma (cuerpos y almas, que son dos aunque haya quien lo dude ironizan) para publicar "El eco del destino" (2024), "El imperio del caos" (2025) y "La muerte del tiempo" (2026).

Muchos lectores están enganchados a sus historias de magia y ficción, en donde a veces sobran tropos pero no historia y personajes. Cada una se encarga de ciertos personajes y luego van poniendo en común la historia. Y no dudaron en que tenían que terminar la trilogía, sin pensar en estirarla o en retrasar el último libro. Como lectoras saben lo que eso fastidia. Así que lo han terminado aunque lloren. Porque explican a sus lectores que ellas lloran antes que ellos.

Iria y Selena son auténticas. Se les nota al escucharlas hablar. Y lo transmiten en su literatura. Mañana les espera a sus seguidores un evento en donde habrá algo más que libros y firmas. Sara Winninton nos cuenta que va a ser especial.