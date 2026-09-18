CUATRO MANOS, UNA NEURONA

Iria y Selene

Iria G.Parente y Selene M.Pascual se transforman en Iria y Selene cuando escriben. Y lo hacen a cuatro manos, pero "compartiendo neurona". En la CORTE LITERARIA nos han contado cómo ha sido el proceso para culminar su trilogía "TimeKeeper". Inician su gira de presentación mañana, día 19, en Parque Principado (19h).

Guillermo Figueroa

Gijón |

La historia (que sí empieza en el sacro reino de Daiva) rondaba en sus cabezas desde hace muchos años. Porque aunque son jóvenes, Iria y Selene llevan en la literatura mucho tiempo y esperaron a escribir la trilogía TimeKeeper cuando tuvieron claro que "era el momento". A partir de ahí se dedicaron casi en cuerpo y alma (cuerpos y almas, que son dos aunque haya quien lo dude ironizan) para publicar "El eco del destino" (2024), "El imperio del caos" (2025) y "La muerte del tiempo" (2026).

Muchos lectores están enganchados a sus historias de magia y ficción, en donde a veces sobran tropos pero no historia y personajes. Cada una se encarga de ciertos personajes y luego van poniendo en común la historia. Y no dudaron en que tenían que terminar la trilogía, sin pensar en estirarla o en retrasar el último libro. Como lectoras saben lo que eso fastidia. Así que lo han terminado aunque lloren. Porque explican a sus lectores que ellas lloran antes que ellos.

Iria y Selena son auténticas. Se les nota al escucharlas hablar. Y lo transmiten en su literatura. Mañana les espera a sus seguidores un evento en donde habrá algo más que libros y firmas. Sara Winninton nos cuenta que va a ser especial.

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