Antonio del Corro, el abogado no ejerciente experto en liderazgo o IA que amplía su zona de confort

Lo que para algunos sería un problema por salir de su zona de confort iniciando una aventura política, para Antonio es una oportunidad. Porque le gusta aprender cosas nuevas y reinventarse. No es la primera vez. Desde que siendo un niño abandonó su Cangas de Onís natal hasta los diferentes desempeños que ha tenido, siempre lo ha hecho. La novedad le gusta y afirma que la política no tiene absolutamente nada de aburrido.

Su vocación política empezó pronto, cuando se acercó a las Juventudes Socialistas. Quería aportar y ser proactivo. Cree que cada uno debe auto-liderarse. De ahí pasó al mundo sindical con UGT y a la gerencia de Bomberos de Asturias (2007-2013) y del servicio de emergencias del Principado (2013-2015). Cuando vio el resultado de las elecciones no pensaba que le fuese a tocar ser concejal, pero la vida tiene sus sorpresas. No descarta intentar seguir en el próximo mandato, aunque será algo que deberá valorar tanto él como el partido.

Antonio también ha sido profesor de liderazgo y es experto en inteligencia artificial aplicada a la productividad. No cree que las máquinas vayan (de momento) a sustituir a los políticos, porque es algo muy humano y social, y también asegura que hay buenos líderes en la política actual. Aunque hay modelos muy diferentes. Lamenta que la política esté perdiendo un poco el respeto en el que debería basarse todo. Además defiende una ciudad más humana.