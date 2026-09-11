Lugares de interés

Eladio empezó bien temprano a salir a la naturaleza. Y cuando salió ya se quedó allí. Desde entonces ha recorrido mucho, recordando que no hay que irse muy lejos para disfrutar de la naturaleza. Al lado de nuestra casa tenemos grandes parques. El problema es pasar por ellos sin fijarnos. Como nuestro TESTIGO NATURAL, Eladio quiere animarnos a ver la naturaleza con los ojos de un niño pequeño. Esa curiosidad que nos lleve a fijarnos en pequeños detalles. A él le gusta mucho el parque de los Pericones, donde puede pasarse horas escuchando a las urracas.

También tenemos la suerte en Gijón de gozar de una gran red de sendas. Sin olvidar la costa, en donde encontramos una naturaleza que no tienen en el interior. Incluso en la playa hay más naturaleza de la que creemos si los turistas y los que toman el sol nos dejasen verla.

A partir de hoy, Eladio nos guiará y nos propondrá visitas. También nos enseñará a mirar. Hoy en día es más fácil que antes. En el teléfono móvil podemos encontrar muchas respuestas a cosas que vemos y no sabemos lo que son.