Pocas ganas de empezar pero un gran curso por delante

En cuanto hayan puesto un pie en el cole a muchos niños, niñas y adolescentes se les habrá pasado la depresión postvacacional, pero tampoco niegan que no les hubiese importado seguir más tiempo sin hacer nada y disfrutando de la época estival. Todo lo bueno se acaba y han regresado a las aulas.

Allí les esperan los profesores y directores, que como Pilar Barrera, directora del IES de la Universidad Laboral. piden tener un curso tranquilo y con una convivencia positiva. A partir de ahí a trabajar. Porque hace falta, reconoce Pilar, a la vista del informe PISA. Aunque Asturias sale bien parada, los datos preocupan, dice. Sin embargo, hace una defensa de la juventud, en quien debemos confiar. La gran mayoría de los estudiantes quiere formarse y labrarse un futuro, dicen. Y desde los colegios e institutos les ayudarán.

Este será el curso escolar en el que debe desarrollarse por completo el pacto educativo. Pilar cree que ya se han avanzado cosas el curso pasado y este año espera que lleguen más mejoras. En su caso el principal problema es el de falta de espacio, porque no notan la bajada general de matrícula. Con 950 estudiantes tienen más de los que podrían. Pese a ello, tienen una ubicación "privilegiada" y cuentan con buenas instalaciones. Si se les suman las piscinas de la Laboral está por ver.