186 años de alcaldes y alcaldesas

Tampoco les interesa la política. Lo sabemos porque esta temporada en nuestra sección de historia hemos incorporado un pequeño juego. Al estilo del mítico programa "Juego de niños" (el de los gallifantes), plantearemos cuestiones históricas a varios niños del colegio Honesto Batalón de Cimavilla para descubrir hasta dónde saben o intuyen cuestiones históricas. Inés, Hugo y otros compañeros serán voces habituales en el programa.

Hoy demuestran que de alcaldes, alcaldesas u organización municipal saben poco. No siguen la política y solo alcanzan a saber el nombre de la alcaldesa actual. Pero a lo largo de la historia hemos tenido 102 alcaldes, o al menos una figura que se puede entender como alcalde. Durante muchos años al regidor se le elegía a dedo, siendo en abril de 1979 la primera vez que los gijoneses eligieron a su representante.

Es curioso además ver que Gijón no tuvo su primera alcaldesa hasta hace 27 años. Eso sí, desde entonces siempre nos han gobernado mujeres...Héctor nos explica que las mujeres ni siquiera podían votar hasta la segunda república. Antes solo se dejaba ejercer ese derecho a hombres. Y hombres "con ingresos o cultos". Las mujeres eran amas de casa y madres. Sin embargo, Asturias tuvo a su primera alcaldesa en 1978. Eloina Suárez se convirtió en la primera alcaldesa de la democracia de Oviedo.

Durante muchos años los alcaldes duraban poco tiempo porque eran cargos "de confianza", que se ganaba o perdía, y era un cargo sin salario. Cabe reseñar que algunos nombres se repiten varias veces a lo largo de los años.