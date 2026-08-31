Recorremos las zonas tensionadas

Hemos querido empezar esta nueva temporada de Más de Uno Gijón en la calle. Donde están las noticias. Por eso hemos organizado un recorrido por el barrio de Cimavilla para escuchar las opiniones de quienes ya viven en una zona tensionada. Nos acompaña el director general de la consejería de vivienda, quien nos recuerda qué es una zona tensionada o cómo afecta al mercado del alquiler. Chema Gancedo recuerda que las zonas tensionadas no establecen un precio único para todo el barrio o que no impide que un alquiler pueda subir. Simplemente, explica, impide que suba de forma "desproporcionada". La consejería de vivienda defiende la medida como "una solución". Ni la única ni la definitiva, pero sí una medida que trata de actuar ante un problema. Gancedo invita a quien esté en contra a presentar su propuesta en un tema que, lamenta, está muy politizado. El director de la consejería de vivienda entiende además que el Psoe apuesta igual que ellos por las zonas tensionadas. Niega además que vaya a suponer una contracción del mercado.

Caminando con Chema Gancedo por el barrio de Cimavilla | @ondacerogijon

Cree que hay mucho desconocimiento en torno a estas zonas, por lo que han publicado una guía con información práctica.

Los vecinos de Cimavilla que viven de alquiler se muestran partidarios de la declaración de zonas tensionadas. Carla nos cuenta que algo hay que hacer para evitar que los vecinos sigan marchándose "o el barrio desaparecerá". Sara no teme que su casero le suba el precio del alquiler, pero sí es consciente de que el barrio ha cambiado mucho en favor del turismo. Secun es propietario y no tiene problema con el alquiler, pero sí cree que el barrio necesita cambios. Reconoce que no todo el mundo tiene la misma opinión. Quien tiene un piso y quiere alquilarlo no está a favor de estas restricciones.

Hablando con los vecinos de Cimavilla | @ondacerogijon

El Ayuntamiento de Gijón mantiene su rechazo. Apuesta por medidas que no supongan trabas a los propietarios. La solución es facilitar la construcción de viviendas a precios asequibles y que favorezcan que haya más oferta que demanda. Así se regularían los precios. El concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador, lamenta la falta de voluntad de colaborar por parte del Principado y, reconociendo que la competencia es de la consejería de vivienda, cree que no ponerse de acuerdo no es bueno para nadie. En eso coincide con el responsable de la consejería. Pero hasta ahí. Porque el Principado defiende que está cumpliendo una ley y el ayuntamiento lamenta que solo se fijen en la parte de la ley que les interesa.

Caminando con Jesús Martínez Salvador | @ondacerogijon

Las agencias inmobiliarias tienen sus reparos. Jesús Alonso, director comercial de La Playa, nos cuenta que ya están recibiendo consultas de clientes que tienen dudas acerca de esta medida y están pensando en retirar su vivienda del mercado. Apuestan por aumentar la oferta.

Jesús Alonso nos atiende desde La Playa | @ondacerogijon

Sobre la posibilidad de que todo Gijón sea declarado zona tensionada, Chema Gancedo puntualiza que está en estudio. No es una decisión tomada. Jesús Martínez Salvador no entiende que el problema esté en La Arena o Cimavilla, mientras que las inmobiliarias creen que el problema de precios demasiado elevados es puntual, aunque el problema es global.