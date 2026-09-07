Iván Álvarez Raja avanza que "va a contar la verdad"

Álvarez Raja vincula su caso con las primarias que acaban de abrirse. Ve todo "muy extraño". Desde que hayan tardado 6 meses en cerrar su caso hasta que el secretario general del Psoe gijonés haya vulnerado sin rubor alguno su derecho a la confidencialidad. Porque, asegura, se le han dedicado 6 ejecutivas casi monográficas, "y yo no soy tan importante", afirma. Y pese a todo, aún no sabe oficialmente quién le ha denunciado. Se lo imagina. Y sabe que no actuó sola...Recuerda que es la segunda vez que recibe una "denuncia falsa".

Intentando entender lo sucedido, Iván nos cuenta que era una voz un poco incómoda en la ejecutiva porque "no me he callado nunca". De haber estado dentro durante todo el proceso de preparación de primarias, dice, se hubiese opuesto a muchas cosas que ha visto y que no le han gustado. Hubiese levantado la voz contra "actitudes autoritarias y dictatoriales" y hubiese advertido del error que se comete al centrar el proceso en las personas y no en el proyecto. Niega, como dice Monchu García, que la ejecutiva siempre se posiciones a favor de un candidato.

Iván Álvarez Raja recuerda que lleva unas cuantas primarias a sus espaldas. Y por eso no entiende que se hayan cambiado las reglas y en lugar de favorecer la participación se haya optado por lo contrario. Elevar el número de avales es un error. Y amaga con presentarse. Muchos militantes "quieren saber la verdad" y él quiere contarla. No es de los que se va a callar por presiones o por compromisos, ni por las maniobras de las "sombras" del partido.

El mensaje es claro. No le van a asustar, y la justicia dirá la última palabra.