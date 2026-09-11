El viajero que no deberíamos ser

Galo Pablos lleva muchos años viajando. Y ha visto un cambio. Cuando empezó a conocer países no era tan sencillo viajar. Menos gente es menos probabilidad de encontrar mendrugos. Nuestro viajero lamenta que el tipo de viajero ha cambiado hacia peor y advierte de un concepto peligroso que se puede llevar por delante el turismo. Creer que por ser quien gasta dinero en un destino tienes derecho a hacer lo que quieres en el destino es un problema para ese lugar que visitas. Galo apela a que sea el viajero quien se adapte a sus destinos como garantía de que no pierden su esencia. Si nos comportamos como un turista invasivo que quiere llevar la razón y que todo esté a su gusto harás que esos países pierdan su identidad. Y está pasando en muchos casos. Los países nórdicos son la excepción, donde el primero es el local. El turista está de paso.

Viajar es maravilloso. Pero hay que entender que en muchos lugares no piensan ni actúan como nosotros. Y no podemos pensar que lo nuestro es lo mejor. Lo diferente no es ni mejor ni peor, es diferente. Respetar esa diferencia es fundamental. Y hacerse una pregunta. ¿Viajo para mi o viajo para los demás? Porque las redes sociales han hecho que estemos más pendientes de viajar para que otros sepan que viajas que hacerlo por placer propio.

No tengas miedo a perderte cosas. Disfrútalas.