Placer o riesgo: nosotros decidimos

Quien dice más dice alguna. Porque Nayara lamenta que en los centros educativos, de Gijón y Asturias, la educación sexual brilla por su ausencia pese a que la Ley establece que debe ser un contenido académico más. Lo que se hace depende de la labor de las AMPAS fundamentalmente. La sexóloga cree que debemos superar el tabú de hablar de sexo. Propone que lo hagamos en casa, sobre todo en casa, pero también en los centros educativos. Los sexólogos no inculcan ninguna ideología ni valores, sino que refuerzan la autoestima, ayudan a conocerse y ayudan a entender los peligros. Porque el sexo es súper divertido, placentero y lo que queramos. Pero para disfrutar de una montaña rusa tenemos que ponernos el arnés...

Los datos alertan que en los últimos años se ha registrado un aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre las personas jóvenes. Las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas, la baja percepción de riesgo frente a las ITS, los encuentros sexuales producidos en contextos de desinhibición bajo el efecto de alcohol y drogas, así como la falta de una educación sexual integral, especialmente diseñada para este grupo de población, ha llevado a una disminución del uso de medidas de protección durante las relaciones sexuales. Asturias presenta una de las tasas más bajas, pero aún así no podemos bajar la guardia. Porque los jóvenes necesitan herramientas.

Nayara nos comenta además que es importante cuidar la intimidad y la sexualidad.