Gijón se acerca a Ceuta

El equipo de gobierno apoyo la convocatoria. La alcaldesa, Carmen Moriyón, entiende que no pueden quedar dudas del apoyo a una cita propuesta desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde la izquierda se entiende que no es así, sino que es el PP quien convoca en un intento de utilizar la crisis de forma partidista, por lo que hace un llamamiento (al menos a los suyos) de no acudir esta tarde.

Para el presidente del PP local, Andrés Ruiz, esta actitud no tiene sentido. Explica que es una concentración para demostrar que Gijón está con Ceuta y con un pueblo "que está sufriendo". Recuerda que en el manifiesto no aparece "ni una sola crítica política". Andrés deja en manos de cada persona el acudir o no, pero pide hacerlo "desde la libertad". Rechaza argumentos como el esgrimido por Adrián Barbón, que entiende que el apoyo a Ceuta se da por recursos. Andrés Ruiz cree que se hace "con recursos y cariño".

Finalmente la concentración de esta tarde no coincidirá, al menos en espacio, con otra convocada como respuesta y que se anuncia como una cita "contra la xenofobia". El PP cree acertado que se haya desplazado a la Plaza del Marqués porque era "una temeridad" que coincidiesen.

Preguntado por la posibilidad de que lleguen a Gijón menores no acompañados que actualmente están en Ceuta, el presidente del PP gijonés elude dar una respuesta. Explica Andrés Ruiz que faltan datos para valorarlo. Exige antes de nada saber cuántos inmigrantes cruzaron la frontera, se trabaje en su devolución a Marruecos y, en su caso, se clarifiquen los criterios de reparto de menores.