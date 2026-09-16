Los microbuses llegan a la zona rural "a demanda"

LEER MÁS Semana Europea de la Movilidad 2026

Tres microbuses (un cuarto llegará en primavera) entrarán en servicio el lunes. Serán 4 líneas. La M1 se centrará en las parroquias rurales de la zona oeste. La M2 conectará Cabueñes y su entorno con la Plaza de Europa. Y la M3 compartirá vehículo, conectando Porceyo y Sotiello y Porceyo con Ruedes.

El concejal de movilidad, Pelayo Barcia, recuerda que estas líneas se han diseñado escuchando las demandas vecinales y los criterios de los técnicos de Emtusa. Aunque prevé que empiecen con pocos usuarios hasta que se conozca el servicio, asegura que si tiene éxito podrán ampliarse las rutas y parroquias en próximos ejercicios. En Cimavilla tendrán que esperar hasta que se cambie el firme.

Una cuestión importante de las nuevas líneas es su funcionamiento. En la zona rural las paradas serán "a demanda". Cuando un usuario quiera subir o bajar levantará la mano y el conductor buscará el mejor sitio para hacer la parada.

Con el concejal de movilidad hemos hablado de más asuntos. Respecto a los patinetes destaca los cambios normativos que entran en vigor el 1 de octubre. Será obligatorio llevar casco y chaleco reflectante si viajas por la noche, y será responsabilidad del conductor. Aunque sea un patinete del servicio de alquiler, el conductor tendrá que portarlo de su casa.

También el 1 de octubre entra en vigor la prohibición de que un semáforo en ámbar para coches conviva con uno en verde para los peatones. Pelayo sospecha que van a verse atascos importantes.

Respecto al día sin coches que se celebrará el martes 22, defiende la elección de la Calle Los Moros. No es tan polémica como el paseo del muro y es una candidata a la peatonalización, nos ha contado.