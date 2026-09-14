Cuando te toca cuidar y no sabes cómo

La presidenta de CAVASTUR, María José Cuervo, recuerda que nunca sabes a quién te puede tocar cuidar. Pero tiene claro que a quien le llega ese momento no tiene las herramientas necesarias para manejar las situaciones que van surgiendo. Por eso se sienten muy solos. Aunque desde hace años se habla de la importancia de "cuidar al cuidador", no se ha hecho nada, dice María José. Hasta ahora, porque se pone en marcha este programa gratuito que en Gijón programará 12 talleres entre septiembre y octubre. Lo deseable sería poder ir a todos, porque será una formación progresiva.

En CAVASTUR llevan tiempo analizando este problema, y se han dado cuenta de que un cuidador cuida porque le toca. Y necesita ser escuchado y que te enseñen, porque nadie nace aprendido. Por eso han dado este paso adelante. Las asociaciones vecinales serán los "lugares seguros" para los cuidadores. A través de ellas podrán contar sus problemas o apuntarse a los cursos, que además de a Gijón llegan a Oviedo, Mieres, Aller, Langreo, Lada y Siero.

“Asturias Cuida en Red” es una experiencia piloto de ámbito autonómico dirigida a personas cuidadoras no profesionales, que pretende mejorar su bienestar y ofrecer formación, acompañamiento y herramientas prácticas a quienes asumen de manera cotidiana el cuidado de personas mayores o dependientes.

El programa parte de una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad: el envejecimiento de la población y el incremento de las situaciones de dependencia hacen que una parte fundamental de los cuidados siga recayendo en familiares y personas del entorno cercano, que pueden sufrir sobrecarga emocional, agotamiento, dificultades de conciliación o aislamiento social.

Por ello, las sesiones abordarán cuestiones como el acompañamiento emocional, el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas, la gestión del estrés, el autocuidado y el establecimiento de límites, además de fomentar la creación de redes vecinales de apoyo y ayuda mutua.