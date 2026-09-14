Construir Asturias

Marina es graduada en la primera promoción de Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de Oviedo. Ha logrado acceder a la prestigiosa 111 Nova List Student, una iniciativa internacional que reconoce a estudiantes universitarios de todo el mundo por su excelencia académica, su capacidad de liderazgo y su potencial para generar un impacto positivo en la sociedad.

Marina cree que se han fijado en ella porque tiene un perfil diverso y, en esto pone mucho énfasis, está convencida del potencial que tiene nuestra región. Porque Marina rechaza el mantra de que para triunfar hay que salir de Asturias. Cree que los jóvenes pueden desarrollar aquí su carrera y quiere motivar a otros jóvenes para que lo hagan. Hay oportunidades, y si no, se crean.

Pero para que los jóvenes crean en sí mismos, es importante que los adultos también creamos en el potencial joven de Asturias, dice.