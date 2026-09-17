Gijón es portada de la "lista verde" de Hispania Nostra

El portavoz de la lista verde de Hispania Nostra, Víctor Antona, nos recuerda que esta capilla gijonesa representa una de las historias de recuperación del patrimonio asturiano y un ejemplo de la capacidad de la movilización ciudadana para contribuir a su conservación. De estar muy deteriorada a ser el buque insignia del Club Rotario y espacio cultural. Un ejemplo para todos.
Asturias cuenta ya con 7 bienes en la Lista Verde de Hispania Nostra, dentro de los 269 casos recuperados en toda España. Son muchos más, 39, los que vemos en la lista roja. Conseguir que cambien ese rojo por el verde es el objetivo de Hispania Nostra. La Lista Verde reconoce aquellos bienes culturales y naturales que, tras haber formado parte de la Lista Roja por encontrarse en riesgo, han logrado superar esa situación gracias a las actuaciones desarrolladas para garantizar su conservación. Creada como parte del sistema de protección y seguimiento del patrimonio de Hispania Nostra, pone el foco en los casos en los que la intervención de administraciones, propietarios, asociaciones, profesionales o ciudadanos ha permitido eliminar la amenaza existente y cambiar el futuro de un bien.
Estos 269 casos en España muestran que el deterioro del patrimonio no tiene por qué constituir un proceso irreversible. Detrás de cada incorporación a la Lista Verde existen circunstancias y soluciones diferentes, desde intervenciones de restauración y consolidación hasta cambios en la protección jurídica, recuperación de usos, actuaciones promovidas por las administraciones o iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos ciudadanos. Y conservar y mantener el patrimonio es más barato que reconstruirlo, concluye Víctor.