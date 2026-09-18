Escuchar a quien vivió las historias

El proyecto Gijón Invisible, desarrollado por entidades y profesionales de Gijón como el arqueólogo Fernando Mora y la consultora Audentis Network, y financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través de Gijón Impulsa, es un canal dedicado a preservar y compartir las historias, recuerdos y saberes de las personas que han dado forma a la ciudad. Su intención, nos cuenta Fernando, es crear un "mapa sonoro de recuerdos" de cada barrio. Porque han empezado por estos dos con la idea de continuar. Cada barrio, dice, "tiene su personalidad" y es precisamente eso lo que hace que Gijón sea la ciudad que es.

Gijón Invisible contacta con las asociaciones de vecinos para que les cuenten qué historias consideran importantes y quién se las puede contar. A partir de ahí graban unos vídeos "amables", de una duración no muy larga. Porque quieren poner en valor el saber de las personas que vivieron esas historias, pero también convertirse en herramienta de transmisión a las nuevas generaciones. Que sepan cosas de su ciudad. Y por eso los vídeos no pueden ser muy largos o la juventud puede desengancharse.

Más allá del Gijón que cuentan los libros o los expertos, Fernando quiere escuchar el Gijón de las personas. La primera gala, en el Ateneo de la Calzada, será esta tarde a las 19h. Habrá otra en Cimavilla y en todos los barrios donde llegue el proyecto.