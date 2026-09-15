Y en nuestro QUÉ SE CUECE en el mundo cultural buscamos la cultura que anida fuera de los circuitos más oficiales e institucionales. Y en el Puru Remangu de la calle Libertad, al lado de la calle Corrida, hay espacio para todo. Para comprar esas camisetas o bolsas que reivindican el asturiano (por mucho que a sus creadores les dijeron que no era una buena idea) y el feminismo. Porque la cultura feminista también tiene mucho remangu. En su local se puede asistir a una presentación de un libro, a conciertos o a lo que alguien tenga en mente y tenga relación cultural.

Junto a Rafa Gutiérrez viene Xixu Ariza, uno de los impulsores de Puru Remangu. Nos cuenta que la creatividad tiene muchas caras. Desde una artista que propone algo a un mensaje en una camiseta. El objetivo es visibilizar diferentes aspectos que tengan que ver col remangu y coles muyeres. Lo que empezó como una idea que casi se acercaba más al hobby para Enar Areces se ha convertido en una marcha que trasciende fronteras y que está agitando la cultura en asturiano.

Además de la gran fiesta de la inauguración, tienen en marcha alguna cosa, pero será en 2027 cuando la faceta cultural del local coja velocidad.

Antes de hablar con Xicu pudimos dar la enhorabuena al ganador del premio de Novela Café Gijón. Ha recaído en el autor Miguel Dalmau por su obra 'La reina de Cuba'. La novela narra la historia de un hombre que acompaña a su madre agonizante en sus últimas horas, reconstruyendo a través de la memoria su juventud en la Cuba luminosa de los años cuarenta y su lucha posterior en la España de posguerra.