Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 31 AGOSTO A 4 SEPTIEMBRE

Estamos en pleno proceso de primarias en el Psoe de Gijón y la semana empezó con sorpresas. Carmen Moreno dio un paso atrás e Iván Álvarez Raja un paso adelante. Con el (de nuevo) militante socialista hablábamos una vez archivada la denuncia de acoso sexual contra él

Y esta semana ha estado protagonizada por los niños y niñas. Con ellos y ellasvolvimos al cole el miércoles

Nos adentramos en el universo de las batallas de gallos, donde son freestylers y no animales los que compiten para ser el mejor. Les dedicamos nuestro ESPACIO RESERVADO

Ha sido semana de estreno de una nueva sección. GRANO DE ARENA está pensada para acercarte a la labor que hacen las ONGs en Gijón y hemos empezado con UNICEF

Esta semana hemos estrenado también nuestras conversaciones con el TESTIGO DE LA NATURALEZA. Eladio Díaz empieza con una visión general de lo que ofrece el Gijón natural

El jueves recibía el premio “Gijonés del año” Javier Martínez. El presidente de OTEA nos contaba cómo ve el futuro del sector turístico

También ha recibido un reconocimiento Pablo Campos-Ansó. El fundador de Guppy es considerado como referente en el Clinic Joven Emprenda que él mismo hizo hace una década

Otro nombre propio de esta semana ha sido el de Tami Valenzuela. Esta chilena que tenía todo listo para vivir en Canadá acabó encontrando su hogar en Gijón, convirtiéndose en una RECIÉN LLEGADA

Y acabamos la semana viajando. O hablando de tipos de viajeros. Como siempre con el incombustible Galo Pablos.