Javier Martínez: orgulloso de representar a Gijón

Para un leonés de nacimiento (algo puntual, dice) recibir este premio es "un honor" que le llena de orgullo. Cuando empezó su primera aventura empresarial con 22 años nunca pudo imaginar que llegaría un día en el que recibiría el reconocimiento de su ciudad.

El presidente de OTEA nos cuenta cómo ve al sector turístico. Tenemos mucho potencial, nos visita mucha gente y "tenemos asegurado el futuro". Pero la patronal apuesta por la calidad por delante de la cantidad, porque Asturias no puede (ni debe) competir en precios o en masificación, sino en seguir siendo exclusivos y ofreciendo algo diferente. Lo tenemos y mucho, afirma.

El debate sobre la masificación no existe a juicio de Martínez. La ocupación media es del 52 por ciento, y solo hay "15 o 20 días al año" donde puede hablarse de masificación. Avanzar en la desestacionalización es uno de los grandes objetivos, y Javier cree que se está trabajando bien.

El gijonés del año pide además poner en valor a la hostelería como un motor económico. Generan mucha riqueza y empleo, y son los primeros interesados en que la convivencia sea buena. Acepta que haya quien siempre les critique. La hostelería es además, añade, un sector en constante cambio. Sirva como ejemplo el tardeo, que ha ganado espacio en poco tiempo a un ocio nocturno que deberá adaptarse a los gustos de la clientela. Como siempre hacen, nos cuenta.