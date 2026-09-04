Esta semana en Más de Uno Gijón

Empezamos la temporada por todo lo alto. En la calle. Pulsando la calle en una zona que ha dado mucho de qué hablar este verano. Hasta Cimavilla nos fuimos a hablar de zonas tensionadas escuchando a consejería de vivienda, ayuntamiento, vecinos o a las inmobiliarias.

Ante la crisis habitacional hay quien cree que no deberían ponerse trabas a quien quiere reconvertir un bajo comercial en una vivienda. El Ayuntamiento mantiene bloqueadas las licencias, nos aseguran unos afectados que se están movilizando

Ceuta lleva un mes en las portadas, pero esta semana ha estado muy presente en Gijón…El miércoles se celebró una concentración de apoyo al pueblo de Ceuta que demostró que hay división, también este tema. Entrevistamos al presidente del PP

Han vuelto al programa las PROMESAS DEPORTIVAS y hemos empezado juntando a dos hermanas que son referente montadas en una bicicleta que baja por una montaña

Aprovechamos la presentación del informe turístico de 2025 para repasar con la concejala de turismo cómo ha sido un año que deja buenas cifras (aunque no hubiese récord de visitantes)

Estrenamos una novedad en la sección de HISTORIA DE GIJÓN. No cambia que Héctor Blanco nos explique nuestro pasado, como esta semana con los alcaldes y alcaldesas que hemos tenido, pero antes jugamos un poco con los niños y niñas del Colegio Público Honesto Batalón

Al cole volverán la próxima semana los niños y niñas. Y al cole hemos vuelto en la CHARLA INTERGENERACIONAL para comprobar cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo en un día como ese

La comunidad energética de Santa Bárbara sigue sumando inconvenientes. La última vuelta de tuerca la ha puesto la empresa distribuidora. El presidente de Asoleyar nos contaba la rocambolesca situación en la que se encuentran

Regresó el QUÉ SE CUECE. Empezamos por el mundo universitario para descubrir el secreto que esconde el interior de los Picos de Europa

Hemos terminado esta primera semana de temporada [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/gijon/placer-riesgo-nosotros-decidimos_202609046a9a9fef2d7d3022177e67b4.html|||hablando de…sexo]]

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.