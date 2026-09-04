NATALIA Y CRISTINA MENÉNDEZ

Los genes mandan en la familia Menéndez

Cristina es campeona de España de Enduro. Es actualmente una de las 20 mejores deportistas del mundo en este deporte de mountain bike. Pero no está sola. Su hermana Natalia suele acompañarla en el podio. También su hermano, como antes sus padres, son referentes en este deporte de montaña.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Cristina tiene 22 años. Natalia 20. Sus recuerdos siempre han estado ligados a una bicicleta, y desde hace muchos años a una bicicleta que baja a toda velocidad por una montaña. Son referencia nacional en el Enduro, un deporte donde se cronometran las bajadas para determinar la clasificación.

Reconocen que se hace mejor la una a la otra. Saben que si se despistan su hermana la va a pasar. Cristina va por ahora delante, revalidando títulos y tiempos. Natalia, que reconoce no haber tenido su mejor año, aspira a correr más para ganarla. Siempre una piquilla buena. El resto del circuito las conoce, y hay muy buen rollo con todos.

El gran reto es mejorar a nivel internacional. España no está en la élite de este deporte, y corredoras como Cristina o Natalia compaginan sus entrenamientos (dentro y fuera del gimnasio) con sus estudios. Cursan un grado universitario y una FP respectivamente. Y aunque en su orden de prioridades el tiempo para ellas mismas está en último lugar, no imaginan su vida sin el deporte. Sin este deporte.

Y lo hacen pese a que saben que no vivirán de ello. Que seguramente les cueste dinero. Reciben alguna ayuda, pero las marcas no se fijan en deportistas que, como ellas, lideran sus deportes y ganan campeonatos. Ahora mismo las marcas solo miran número de seguidores en redes sociales, y es un campo que a las hermanas Menéndez no se les da muy bien...

De sacrificio, de caídas, de sueños, hablamos en esta primera charla con PROMESAS DEPORTIVAS esta temporada.

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