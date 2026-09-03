Siempre hubo una vuelta al cole

Regresan a Más de Uno Gijón los jóvenes, representadas hoy desde el Conseyu por Teresa Álvarez, y los mayores, o lo que es lo mismo, Elena Díaz. Comprobamos cómo se vivía esa vuelta al cole en diferentes momentos de los últimos años.

Jóvenes y mayores coinciden en que la vuelta al cole era un momento marcado en el calendario a rojo. Pero Teresa lo vivía con mejor ánimo que Elena. Antes, nos cuenta, el colegio tampoco era un sitio en donde se tratase demasiado bien a niños y niñas. Desde los desaparecidos castigos físicos a no saber muy bien qué te ibas a encontrar.

Ha cambiado también el coste de la vuelta al cole. Hoy en día es un desembolso muy importante, de miles de euros al año, para las familias. En tiempos de Elena no era ni podía ser caro porque tampoco había recursos. Con un poco de material y un libro tipo enciclopedia ya lo hacían todo. En tiempos de Teresa nada que ver. Desde mochilas llenas de libros a ordenadores, pero con cambios de editoriales o de libros cada poco. Se ha convertido en un gran negocio que desde el conseyu tratan de aliviar con el programa de intercambio de libros de texto que está registrando este año nuevo récord.