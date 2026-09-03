Instan al Ayuntamiento a desatascar las conversiones de locales comerciales en viviendas

Se está lanzando una plataforma de afectados porque, nos explica su impulsora, no tienen ninguna noticia de qué piensa hacer el ayuntamiento. Todo lo que saben es casi de oídas, y urgen al Ayuntamiento a aclarar qué piensa hacer. Están contrariados porque muchas de esas licencias que se han paralizado corresponden a otros años. Acusan al consistorio de haber cambiado las normas a mitad de partido.

Existe normativa urbanística que cumplir, lo saben. Pero no entienden que en Gijón se pongan trabas a obras de accesibilidad que flexibilizan esas normas, o que se exija que las futuras viviendas estén asociadas a una plaza de garaje. Tampoco entienden, nos explican desde la plataforma, que en Gijón se vaya a impedir que de un local comercial salga una única vivienda.

La plataforma afirma que su intención es convertir locales en zonas no comerciales que llevan años, incluso décadas, sin estar ocupados, en "viviendas dignas". Entienden que Gijón no puede prescindir de esta posibilidad en un momento de crisis habitacional.

La plataforma tiene el email afectados.licencias.gijon@gmail.com